Derby: club Emilia presente, un tifoso arriva dalla Francia In città cresce l'attesa per la partita di domenica

Sarà un Arechi decisamente più gremito e ribollente di tifo e di passione quello che domenica pomeriggio accoglierà in campo Salernitana e Avellino, secondo atto di un derby che emoziona sempre di più e che, all'andata, regalò una gioia d'altri tempi a tutto il popolo granata, quanto mai determinante per la rimonta targata Rodriguez-Sprocati-Minala. La prevendita partirà oggi pomeriggio, la buona notizia è che i 3580 abbonati non dovranno recarsi presso le ricevitorie così come auspicato ieri sera dal presidente del club Mai Sola Antonio Carmando che, contestualmente, sperava in qualche iniziativa promozionale da parte di Lotito e Mezzaroma per incentivare soprattutto i più giovani. La provincia come sempre risponderà alla grande: attese delegazioni da Aquara, Pontecagnano, Bellizzi, Montecorvino, Giffoni, Eboli, Battipaglia, Campagna, Paestum, Capaccio, Agropoli, Vallo della Lucania, Castellabate, Cava, Nocera, Pagani, Baronissi, Roccadaspide, Castelcivita, Torraca, Angri e Sapri, annunciata anche la presenza del club Emilia guidato dal grande Andrea La Padula, come sempre attivissimo e coinvolgente con il suo amore smisurato nei confronti della Salernitana. Davide, tifoso granata sin da bambino, arriverà appositamente dalla Francia per non perdersi l'appuntamento dell'anno, segnale evidente della passione di un popolo che ha voglia di sognare ancora dopo la perla di Minala al 96'...

Gaetano Ferraiuolo