U17, granatini sconfitti 2-0 dal Frosinone La Salernitana Under 17 si arrende al Frosinone

Solito campionato altalenante per la Salernitana Under 17 di Ferraro, che al “Figliolia” di Baronissi non riesce a fermare il Frosinone. I ciociari centrano la terza vittoria consecutiva ed agganciano il quarto posto in classifica. Gli ospiti si portano quasi subito in vantaggio grazie alla rete di Altobello dopo appena 5 minuti. La Salernitana, dopo aver rischiato il secondo gol, prova a reagire direttamente da calcio di punizione, ma il portiere avversario è bravo ad opporsi. Nel finale di tempo ancora granata vicini al pareggio, ma la difesa dei canarini riesce a salvarsi. Nella ripresa il Frosinone spinge forte e trova il raddoppio grazie al colpo di testa di Merola. Doccia fredda per i granata, i quali però nel finale sfiorano la rete dell’1-2, ma la conclusione di Del Regno si stampa sulla traversa. Termina così una gara che il Frosinone ha meritato di vincere.

Il tabellino:

SALERNITANA: Scognamiglio V., Migliore (7’st Cesarano), Gambardella, Pezzo (11’st Battipaglia), Fucci, Cataldi, Raiola (28’st Del Regno), Marino, Pisano (7’st Pistola), Esposito (28’st Magliulo), Iannone (11’st Del Prete). A disp.: Scognamiglio G., Galiano, Panzavolta. All.: Ferraro

FROSINONE: Capogna, Ghazoini, Tonetto, Menegat, Esposito (38’st Pescosolido), Marchizza, Veneruso, Antonellis D., Altobello (24’st Merola), Ortenzi (31’st De Florio), Venturini (38’st Ferrari). A disp.: Falzano, Antonellis L., Moretti, Scorzoni. All.: Marsella

Arbitro: Castellone di Napoli

Reti: 5'pt Altobello (F), 26'st Merola (F).

Simone Gallo