Prevendita: 1500 biglietti venduti...1350 ad Avellino! Attesi oltre 10mila spettatori

Primo giorno di prevendita e ritmi già abbastanza sostenuti. A sei giorni dal super derby che infiammerà l'Arechi, infatti, sono stati staccati 1500 biglietti che, sommati ai 3580 abbonati, portano già a 5300 il numero di spettatori sicuri di assistere ad una partita che promette spettacolo in campo e sugli spalti dal riscaldamento fino al novantesimo. In realtà il dato poco confortante- e poco sorprendente- è che quasi tutti i tagliandi siano stati venduti ad Avellino, con code lunghissime sin da ora di pranzo e una massiccia adesione anche da parte di persone che, di recente, si sono allontanate dal Partenio. Domani mattina ci sarà il sold out: in duemila coloreranno di biancoverde la curva Nord provando a riscattare la sconfitta d'andata. La tifoseria granata non si farà certo trovare impreparata: al netto dei 200 tagliandi venduti sin ora (quasi tutti per la curva Sud), si respira un clima di entusiasmo collettivo e anche la provincia farà in pieno la propria parte gremendo le scalee dell'Arechi per vivere un pomeriggio di festa e di sano sfottò a cospetto dei cugini irpini. Annunciata la presenza del gruppo Emilia Granata, nonchè di un tifoso speciale che giungerà appositamente dalla Francia. Domani mattina una delegazione del CCSC incontrerà la dirigenza per chiedere di aprire le porte degli allenamenti tra venerdì e sabato, un modo per alimentare la passione del pubblico e per caricare ulteriormente una squadra che, mai come ora, ha bisogno del fattore dodicesimo uomo per vincere e salvarsi.

Gaetano Ferraiuolo