La svolta: cambiano le date del calciomercato Accolte le richieste di diverse società, ecco i dettagli

Una nuova svolta per il calcio italiano. Come richiesto da numerose società nel corso di questi anni, cambiano radicalmente le date del calciomercato che, in estate e in inverno, chiuderà prima dell'inizio del campionato. Tempi ristretti, con margine di errore ridotto al minimo per società, presidenti e direttori sportivi, una svolta epocale che muterà le strategie degli addetti ai lavori, ma che consentirà ai calciatori di scendere in campo senza porsi troppi interrogativi sul futuro. Ad annunciarlo è il presidente del CONI Giovanni Malagò, come riportato dal sito Tuttomercatoweb.com: "Il mercato subirà delle modifiche: il 18 agosto finirà il mercato estivo. A gennaio la stessa cosa, il mercato finirà il 19, ossia il giorno prima l'inizio dei campionati. E' un bel segnale, anche culturale". A breve i vertici federali incontreranno l'ADISE per fare il punto della situazione e raccogliere le prime impressioni.

Redazione Sport