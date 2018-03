Elezioni: Lotito beffato in extremis, niente Senato La notizia riportata dal giornale Repubblica.it. Che successo per Provenza!

Un'altra brutta notizia per il presidente Claudio Lotito. Come se non bastasse il periodo nero della Lazio, la contestazione del pubblico granata e l'uscita di scena dalla Federazione, il patron ha vissuto un fine settimana intenso, ma senza vittoria. Stando a quanto riportato in queste ore dal quotidiano Repubblica.it, al termine delle operazioni di scrutinio delle schede per le elezioni al Senato Lotito avrebbe perso per un cavillo pur avendo ricevuto un buon numero di voti e tanti consensi soprattutto dagli esponenti della sua stessa lista che avevano puntato su di lui indicandolo come persona adatta per portare avanti un progetto che spossasse tanti ambiti, compreso ovviamente quello sportivo. Cosa può essere accaduto per negargli una vittoria che sembrava praticamente certa ieri sera? Stando a quanto recita il rigido regolamento in vigore, qualora fossero eletti due collegi plurinominali, viene preso in considerazione esclusivamente il seggio valido nel collegio dove la lista ha riscontrato una percentuale minore di preferenze. Nel caso specifico, dunque, ha prevalso quello di Campania Nord, una beffa per Claudio Lotito che aveva preso molto seriamente il suo impegno politico come manifestato nei numerosi convegni tenuti a Caserta e Benevento. Non sono da escludere ulteriori colpi di scena, ma quasi certamente l'avventura di Lotito in politica può considerarsi conclusa ancor prima di cominciare. La speranza dei tifosi granata, ovviamente, è quella di vederlo più presente al fianco della Salernitana ora che i comizi sono terminati. Contestualmente si registra il successo del tecnico salernitano Nicola Provenza, esponente di spicco del Movimento 5 Stelle che ha raccolto quasi 68mila consensi. Facile prevedere che i molteplici impegni in agenda lo porteranno ad allontanarsi progressivamente dal mondo del calcio, al quale ha dato molto soprattutto ai tempi delle giovanili della Salernitana.

Gaetano Ferraiuolo