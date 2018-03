Qui Avellino, la curva: "Tutti insieme all'Arechi di Salerno" Iannuzzi: "Sarà uno spettacolo, noi sempre presenti ovunque"

Duemila biglietti polverizzati in poche ore, una carovana biancoverde pronta a invadere l'Arechi per vivere un pomeriggio di festa e spingere la squadra del cuore verso la vittoria del riscatto. Contrariamente a quanto accade al Partenio, stavolta l'Avellino sarà seguito da un nutrito gruppo di sostenitori e Franco Iannuzzi, esponente della curva Sud, intercettato dai colleghi del quotidiano Il Mattino, si è espresso così: "Ritengo sia fondamentale per avere una maggiore sicurezza proporre all'intera tifoseria biancoverde di essere il più uniti possibile e di recarci a Salerno con la carovana che in questi giorni stiamo organizzando. In città sono stati organizzati pullman in grado di garantire disponibilità a tutti in vista della trasferta. Tutto questo fatto proprio per evitare episodi spiacevoli in quel di Salerno. La nostra presenza in trasferta è fissa, basti vedere la gara di Empoli. Una gara disputata nel turno infrasettimanale con temperature che non ci hanno favorito. Forse l'invasione biancoverde a Salerno darà più nell'occhio, ma ciò accade soltanto per la vicinanza tra la città di Avellino e la città di Salerno. Sarà sicuramente un bello spettacolo sugli spalti visto che tutti i tagliandi sono andati a ruba e nella giornata di oggi confermeremo il sold-out per la trasferta all'Arechi".

Redazione Sport