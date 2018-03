Altri campi, sorride Salerno: pari Cesena, ko Brescia Risultati positivi dagli altri campi per la volata salvezza

Si sono giocate questo pomeriggio due delle gare precedentemente rinviate per neve. A conferma dell'ottimo lavoro svolto dal tecnico Roberto Breda, il Perugia conquista l'ennesimo risultato positivo di questo 2018 ricco di soddisfazioni: dopo aver battuto Palermo e Frosinone e pareggiato a Parma i biancorossi hanno vinto per 2-0 contro il Brescia grazie alle reti di Di Carmine e Cerri e, nel finale, hanno palesato tutta la propria superiorità sfiorando ripetutamente il tris. Una prova insufficiente per i biancazzurri, risucchiati in piena zona play out e seriamente a rischio retrocessione; Boscaglia dovrà rinsaldare la sua posizione già nel prossimo fine settimana, in caso di ulteriore ko si parla di Roberto Stellone per la sostituzione senza tralasciare la pista che porta a Massimo Drago, allenatore accostato alla panchina granata dopo il flop di Colantuono contro il Parma. Il risultato più importante arriva però dal Manuzzi di Cesena. Pur sopra di due reti, i bianconeri si sono fatti rimontare da una super Pro Vercelli, macchina da guerra dal ritorno di Grassadonia in panchina ad oggi. Tutte e tre restano sotto alla Salernitana, il Perugia è ottavo in classifica.

Gaetano Ferraiuolo