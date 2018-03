Qui Avellino: Castaldo ha recuperato, Ardemagni titolare Gavazzi e Bidaoui per una formazione a trazione anteriore. Tifosi: organizzati 15 pullman

Contrariamente a quanto accaduto all'andata, quando i calciatori fecero di tutto per caricare l'ambiente, stavolta l'Avellino si blinda e sceglie la strada del silenzio. Nessuna intervista in settimana, nessuna conferenza stampa, massima attenzione ai social. Porte chiuse, bocche cucite almeno fino a venerdì quando toccherà a mister WalterNovellino presentare l'attesa sfida all'Arechi contro la Salernitana. La marcia di avvicinamento dell'Avellino al derby entra nel vivo. Oggi doppia seduta di allenamento al “Partenio-Lombardi” per i biancoverdi, che ieri hanno iniziato la preparazione in vista del match coi cugini granata. Dall'infermeria giungono notizie piuttosto confortanti: l'attaccante Castaldo e il jolly difensivo Rizzato sono pienamente recuperati e torneranno nell'elenco dei convocati a distanza di diverse settimane, ma presumibilmente troveranno spazio in corso d'opera. Sta bene anche il fantasista Gavazzi, pronto a giocare alle spalle di Ardemagni e con un esterno offensivo come Bidaoui a sostegno. Non saranno invece della partita i vari Iuliano (ex di turno, stagione finita) Lasik, Morosini, Radu (tra i pali tocca e Lezzerini, che si sta ben comportando) e Moretti, un bel problema dal momento che mancherà anche capitan D'Angelo per squalifica.

In mediana, dunque, l'unico certo di una maglia è l'ex Pisa Di Tacchio, toccherà a Novellino sciogliere le riserve con il passare dei giorni e scegliere l'undici titolare. In retroguardia intoccabili Kresic e Ngawa, a disposizione anche Morero che è un elemento sul quale il mister punta tantissimo. Possibile panchina per Migliorini, beccato da alcuni tifosi biancoverdi per l'errore che favorì la rete del 2-2 di Sprocati all'andata. Punto interrogativo legato al neo-papà Cabezas, volato in Ecuador per la nascita della primogenita Zoe ma che dovrebbe rientrare in tempo per figurare tra i convocati. Per quanto riguarda la component pubblico, è in fase di organizzazione la carovana dei tifosi, che hanno polverizzato i duemila tagliandi messi a loro disposizione. Organizzati 15 pullman dai vari club diffusi in città e in provincia: il concentramento degli stessi avverrà davanti allaTribuna Montevergine con l'invito a non parcheggiare le auto private nel piazzale dello stadio,

Gaetano Ferraiuolo