Dramma Astori: applauso al tredicesimo minuto La proposta sul web, aderirà anche l'Arechi?

La notizia della morte del difensore della Fiorentina Davide Astori non ha lasciato indifferente il popolo granata che, in questi giorni così tristi, ha contattato la torcida viola per manifestare sostegno, vicinanza e grande partecipazione emotiva. Il club Mai Sola ed il Salerno Club lo hanno ricordato con commozione attraverso un'intervista rilasciata alla nostra redazione, sul web in migliaia ancora oggi parlano con incredulità di quanto accaduto postando foto, frasi toccanti e video celebrativi. Su facebook è nata una proposta assai interessante: tutti in piedi al tredicesimo minuto di ogni singola partita di campionato in programma nel fine settimana (13 era il numero di maglia indossato dal capitano viola) e applauso di 60 secondi volgendo lo sguardo al cielo, un'idea suggestiva, bella, lodevole e spontanea che sta riscuotendo un certo successo. L'Arechi parteciperà al dolore della Fiorentina e della famiglia attraverso uno striscione, chissà che questa proposta virtuale non possa trasformarsi in una ulteriore manifestazione d'affetto durante Salernitana-Avellino.

Gaetano Ferraiuolo