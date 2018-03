Prevendita, il dato aggiornato: la risposta del tifo granata! Sarà un Arechi da brividi

Sarà un Arechi da brividi quello che accoglierà in campo domenica pomeriggio Salernitana ed Avellino per la sfida più attesa della stagione e che mette in palio tre punti pesantissimi in ottica classifica. La scelta della società di non indire la giornata granata e di agevolare le donne in concomitanza con la ricorrenza dell'otto marzo ha sicuramente fatto breccia nel cuore del pubblico, del resto i vari club organizzati stanno moltiplicando gli appelli affinché lo stadio possa essere un'autentica e trascinante bolgia. Alle ore 16 risultano staccati 3700 biglietti: 2000 su sponda biancoverde, 1700 su quella granata, praticamente quanti ne furono venduti in una settimana per le precedenti gare contro Carpi e Parma. In totale, dunque, contando anche i 3580 abbonati sono già 7282 gli spettatori sicuri di assistere al match dal vivo, numeri destinati ovviamente ad aumentare con il passare delle ore anche grazie al fondamentale apporto della provincia e di quei tifosi che partiranno da ogni parte d'Italia per godersi un pomeriggio di festa, favoriti anche dalla scelta della Lega di far giocare la partita di domenica, con scuole e attività commerciali chiuse. E' dunque possibile che venga superata quota 12mila, con l'impennata prevista a partire da venerdì mattina e domenica con l'apertura dei botteghini. La società sta valutando la richiesta del CCSC di aprire le porte dell'allenamento al termine della seduta di rifinitura.

Gaetano Ferraiuolo