VIDEO | Salernitana-Avellino: l'attesa dei tifosi biancoverdi Sensazione, auspici e pronostici in vista del derby di domenica all'Arechi

E' tanta l'attesa dei supporter granata per il derby di domenica prossima contro l'Avellino, ma forse è più sentita per i tifosi irpini che vorrebbero vendicare la bruciante sconfitta della gara d'andata con una vittoria altrettanto a sensazione. Il collega Marco Festa di Otto Channel ha raccolto in giro un pò di pareri tra i tifosi biancoverdi sulla gara dell'Arechi.

Redazione Sport