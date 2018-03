Notiziario granata: fotogallery della seduta di oggi Alcuni scatti dell'allenamento odierno a cura di Nicola Ianuale

Doppia seduta al campo “Volpe” quest’oggi per gli uomini di Stefano Colantuono che hanno ripreso la preparazione in mattinata con un lavoro di forza in palestra seguito da esercizi di trasformazione sul campo. Nel pomeriggio i granata hanno aperto la seduta con una fase di riscaldamento seguita da un lavoro per il possesso palla. L’allenamento è terminato con una partita tattica.

Gli allenamenti della Salernitana riprenderanno domani alle ore 15:00 allo Stadio “Arechi” previe condizioni meteorologiche favorevoli, in caso contrario l’allenamento sarà effettuato al campo “Volpe”. La seduta si svolgerà a porte aperte.

M.G.