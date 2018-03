Domani allenamento a porte aperte Buona notizia per i tifosi granata, appuntamento all'Arechi se...

Doppia seduta al campo “Volpe” quest’oggi per gli uomini di Stefano Colantuono che hanno ripreso la preparazione in mattinata con un lavoro di forza in palestra seguito da esercizi di trasformazione sul campo. Nel pomeriggio i granata hanno aperto la seduta con una fase di riscaldamento seguita da un lavoro per il possesso palla. L’allenamento è terminato con una partita tattica. Sul sito ufficiale non è specificato nulla rispetto alla situazione infortunati, ma stando a quanto filtra non faranno parte della partita l'attaccante Francesco Orlando (che però sta molto meglio) e il difensore Alessandro Bernardini, mentre non dovrebbero esserci problemi particolari per il jolly difensivo Raffaele Pucino, uscito malconcio dalla trasferta di Ascoli per un fastidio al polpaccio. Alessandro Rossi prosegue il suo percorso individuale, ma le speranze di recuperarlo almeno per la panchina ci sono. Orientativamente la Salernitana giocherà ancora con il 4-3-3: l'ex Radunovic tra i pali, Casasola e Pucino sulle corsie esterne e Schiavi ed uno tra Monaco e Tuia al centro, in mediana Ricci sostituirà Signorelli e sarà affiancato da Minala e Kiyine, con Sprocati e Di Roberto ad appoggiare Bocalon. C'è comunque una buona notizia per i tifosi della Salernitana.

Gli allenamenti riprenderanno domani alle ore 15:00 allo Stadio “Arechi” previe condizioni meteorologiche favorevoli, in caso contrario l’allenamento sarà effettuato al campo “Volpe”. La seduta si svolgerà a porte aperte, proprio come richiesto dal Centro di Coordinamento e da tanti altri gruppi organizzati. La società, dunque, sta facendo davvero di tutto per avvicinare il grande pubblico allo stadio: come noto non è stata indetta la giornata granata, ci sarà una bella iniziativa rivolta alle donne e domani si riaprono le porte dopo tanti mesi. La speranza è che ci sia una grande risposta del pubblico e che questo segnale di apertura da parte della proprietà possa essere pienamente recepito da tutte le componenti per remare tutti nella stessa direzione e spingere la Salernitana verso la vittoria.

Gaetano Ferraiuolo