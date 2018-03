Un mese di stop per Akpa Akpro Infortunio per il centrocampista granata

Nel corso della seduta di allenamento odierna Jean-Daniel Akpa Akpro ha riportato una lesione muscolare al retto femorale destro. Una notizia tutt'altro che felice per il tecnico Colantuono che, assieme allo staff medico e atletico aveva predisposto degli appositi allenamenti per permettere all'ex Tolosa di ritrovare la forma migliore dopo la lunga inattività. In campo per 15 minuti a La Spezia, Akpro è stato acquistato a febbraio attingendo dal mercato degli svincolati e rappresentava un tassello di tutto rispetto per la linea mediana, un elemento di grande esperienza e temperamento seguito in passato anche da club di categoria superiore. Ora un altro stop, proprio quando sembrava pronto per acquisire ulteriore minutaggio. La prognosi è di quattro settimane salvo complicazioni, nella migliore delle ipotesi tornerà in campo per le ultimissime gare del girone di ritorno.

Redazione Sport