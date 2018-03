CCSC: comunicato sulla decisione della seduta a porte chiuse Condivisa la scelta prudenziale della società

Riceviamo e pubblichiamo:

Alla luce dei chiarimenti resi dalla società in merito all' impossibilità di consentire l' accesso pubblico all' allenamento odierno a causa del terreno di gioco ammalorato per le copiose piogge dei giorni scorsi ed al fine di preservare il campo di gioco dell' Arechi per la partita di domenica, il CCSC ritiene di condividere la scelta prudenziale della società che favorirà in un altro momento l' allenamento a porte aperte.

Il CCSC, invece, invita i tifosi a non strumentalizzare ogni decisione della società e di sostenere la squadra con una forte affluenza allo stadio per la partita di domenica ed evitare sterili polemiche che non sono consone alla tifoseria Salernitana. Invita le tifose granata, per la giornata odierna, ad acquistare il biglietto ad euro 5 in ogni settore, offerta promozionale voluta dalla società e da noi sollecitata,per la giornata odierna della festa della donna.

Uniti e sempre forza GRANATA.R.S.

Redazione Sport