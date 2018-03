VIDEO | Salernitana-Avellino: i precedenti Il video dell'U.S. Salernitana 1919

Sono 22 i precedenti ufficiali tra Salernitana e Avellino giocati a Salerno con un bilancio di 11 vittorie granata, 8 pareggi e 3 successi esterni degli ospiti. Il primo confronto risale alla stagione 1959/1960 mentre l’ultima sfida risale alla scorsa stagione. L’Avellino non vince a Salerno il derby campano dal 1 settembre 1982, quando fu 2-1 biancoverde in coppa Italia, grazie alle reti di Vignola e Ferrari, poi gol della bandiera granata di Zaccaro, su rigore. In serie B sono 6 i confronti a Salerno, con biancoverdi mai vittoriosi: 4 vittorie granata (negli ultimi 4 match disputati) e 2 pareggi. Il bilancio a livello realizzativo è a favore dei granata che hanno realizzato 24 reti mentre gli ospiti ne hanno messe a segno 12.

1959/1960 Serie C Salernitana – Avellino 0 – 1

1960/1961 Serie C Salernitana – Avellino 1 – 1 (Logaglio)

1962/1963 Serie C Salernitana – Avellino 2 – 0 (Di Paola, Baldi)

1964/1965 Serie C Salernitana – Avellino 1 – 0 (Pinna)

1965/1966 Serie C Salernitana – Avellino 2 – 0 (Cominato, Dianti)

1967/1968 Serie C Salernitana – Avellino 1 – 1 (Bolzoni)

1968/1969 Serie C Salernitana – Avellino 1 – 1 (Baffi)

1969/1970 Serie C Salernitana – Avellino 1 – 0 (Baffi)

1970/1971 Serie C Salernitana – Avellino 1 – 0 (Rigotto)

1971/1972 Serie C Salernitana – Avellino 1 – 1 (Pantani)

1972/1973 Serie C Salernitana – Avellino 0 – 1

1972/1973 Coppa Italia C Salernitana – Avellino 1 – 0 (Pozzobon)

1982/1983 Coppa Italia Salernitana – Avellino 1 – 2 (Zaccaro)

1990/1991 Serie B Salernitana – Avellino 1 – 1 (Ceramicola)

1992/1993 Serie C-1 Salernitana – Avellino 0 – 0

1993/1994 Serie C-1 Salernitana – Avellino 2 – 1 (De Silvestro, Pisano)

1995/1996 Serie B Salernitana – Avellino 0 – 0

2003/2004 Serie B Salernitana – Avellino 1 – 0 (Bogdani)

2006/2007 Serie C-1 Salernitana – Avellino 1 – 1 (Russo)

2008/2009 Serie B Salernitana – Avellino 1 – 0 (Ganci)

2015/2016 Serie B Salernitana – Avellino 3 – 1 (Gabionetta, Gabionetta, Troianiello)

2016/2017 Serie B Salernitana – Avellino 2 – 0 (Coda, Improta)

Redazione Sport