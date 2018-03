Iniziativa del Club Colosseo Granata: Ippo...campa! Singolare petizione a favore del “cavalluccio marino”, grazie a change.org

Il Club Colosseo Granata tramite il sito Change.org, creato a tutela degli animali, ha lanciato una singolare iniziativa che sta coinvolgendo tutti, in particolare i tifosi granata, si chiama “Ippo...campa!”. Il cavalluccio marino, simbolo della Salernitana, è in via d'estinzione e si sta cercando di salvare la specie creando acquari specifici per allevarli.

Salviamo il Cavalluccio marino

“E’ una creatura marina dalla forma strana che affascina grandi e piccini, tipica dei nostri mari. Attualmente, però, questo grazioso animaletto è seriamente minacciato d’estinzione: ciò è determinato dalla perdita del proprio habitat (opere artificiali lungo la costa, inquinamento, ecc) e dal suo utilizzo nella medicina tradizionale cinese, quale ingrediente, per la preparazione di improbabili farmaci. Molti cavallucci marini finiscono poi vittima delle reti da pesca utilizzate da pescatori di gamberi.

L’Unione Mondiale per la conservazione della natura (IUCN) lo ha inserito in lista rossa come “quasi minacciato” ed è, inoltre, incluso nella Convenzione sul commercio internazionale delle specie minacciate di estinzione (CITES). Sempre secondo lo studio condotto dall’IUCN e dalla Società italiana di Biologia Marina (SIBM), circa il 20-25% della popolazione totale di cavallucci marini è già scomparsa e un altro 20% scomparirà a breve se non si adotteranno opportuni interventi per invertire tale tendenza. Fortunatamente, in attesa di leggi che tutelino maggiormente il mare in generale ed il nostro cavalluccio marino in particolare, è ora possibile allevare questi animali in cattività all’interno di acquari speciali. Non si tratta, però, di un’impresa semplice: i cavallucci marini necessitano di particolari temperature e di un’alimentazione specifica, senza contare le difficoltà nel farli riprodurre.

Tuttavia, diverse strutture dedite alla tutela ed al reinserimento della fauna marina, si stanno mobilitando in tal senso, creando acquari specifici per allevarli: un esempio sono il Mote Marine Laboratory e il Seaworld Parks & Entertainment di Orlando (Florida – USA). Per quanto riguarda l’Italia, l’Acquario di Genova è già attivo con un progetto per la riproduzione e l’allevamento in cattività finalizzato alla successiva reintroduzione in mare. Si spera che l’attenzione verso questo grazioso animaletto e verso il mare in generale, sia sempre più elevata.” (Dottor. Nicola AMABILE)

L'iniziativa del club Colosseo Granata

Il Club Colosseo Granata che sente questa creatura, il Cavalluccio Marino, come simbolo di salernitanità oltre che della propria squadra del cuore invita tutti i soci a firmare e condividere una petizione per tutelare la salvaguardia del nostro Ippocampo. Il risultato sarà portato all'attenzione di fondazioni più grandi noi. (Salvatore CALDARELLI)

CLICCARE QUI PER FIRMARE LA PETIZIONE

Maurizio Grillo