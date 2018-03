Qui Avellino: Cabezas salterà il derby L’esterno ecuadoriano è volato in Ecuador per assistere alla nascita della primogenita

Come riportato dal collega Marco Festa, Bryan Cabezas salterà Salernitana – Avellino. L’esterno ecuadoriano, volato in Ecuador per assistere alla nascita della primogenita Zoe, resterà ancora al fianco della sua famiglia per qualche giorno prima di fare rientro in Italia in compagnia del procuratore Simone Tanganelli, che lo ha accompagnato in Sud America in occasione del lieto evento e ne sta seguendo i passi in maniera costante. Tornerà ad Avellino e a disposizione di Novellino per il match casalingo contro il Pescara, a meno di improbabili slittamenti.

Redazione Sport