Lega B: amarcord per tre allenatori nel nono turno di ritorno Boscaglia, Colantuono e D'Aversa si ritrovano a sfidare il proprio passato

Giornata speciale per tre allenatori che, in questo nono turno di ritorno della Serie B ConTe.it, si ritrovano a sfidare il proprio passato: D’Aversa ha vestito la maglia biancazzurra dal 2000 al gennaio 2001, Colantuono ha siglato 2 gol nelle 53 volte in cui ha collezionato presenze con l’Avellino mentre più recente è l’esperienza di Boscaglia alla guida del Novara.

Ecco tutte le altre curiosità sul prossimo turno segnalate da Football Data:

0-0 Perugia–Foggia metterà di fronte due delle 4 squadre cadette ancora senza pareggi per 0-0 nella stagione 2017/18: come umbri e pugliesi, Empoli e Novara.

24 / 7 Cesena–Carpi potrebbe decidersi nei 30’ finali di gioco: i bianconeri hanno subito 24 reti nella mezz’ora finale di gara (come il Pescara, più di tutti nella B 2017/18), i biancorossi appena 7.

2000/01 Amarcord per Roberto D’Aversa a Pescara: il coach del Parma ha vestito la maglia biancazzurra abruzzese dal luglio 2000 al gennaio 2001, 16 presenze senza gol in partite ufficiali.

5 / 4 Palermo–Frosinone big-match della settimana, che vedrà di fronte le due squadre che hanno perso meno partite in stagione: 5 i siciliani (come Venezia ed Empoli), 4 i ciociari (meno di tutti nel torneo).

53 / 2 Derby “nostalgia” per Stefano Colantuono che ha vestito la maglia dell’Avellino nelle ultime due stagioni biancoverdi in Serie A, dal 1986 al 1988, con 53 presenze e 2 gol complessivi.

17 / 2 Empoli-Virtus Entella sarà sfida tra la squadra con l’attacco più prolifico del 2018 (18 reti segnate l’Empoli) e quella con quello più anemico (2 sole marcature ligure, come il Pescara).

1 Prima volta da ex contro il Novara ed al Piola per Roberto Boscaglia: l’attuale coach del Brescia, assente all’andata conta 45 panchine ufficiali con i piemontesi e score di 17 successi, 11 pareggi e 17 sconfitte.

M.G.