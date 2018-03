Notiziario granata: sgambatura contro la formazione Primavera Rossi e Orlando hanno svolto un lavoro atletico specifico

E’ ripresa questo pomeriggio al campo “Volpe” la preparazione della Salernitana in vista del derby di domenica. Gli uomini di Stefano Colantuono hanno aperto la seduta con una fase di riscaldamento prima di essere impegnati in una sgambatura in famiglia contro la formazione Primavera. Rossi e Orlando hanno svolto un lavoro atletico specifico, fisioterapia per Akpa Akpro e Bernardini.

Gli allenamenti dei granata riprenderanno domani alle ore 10:30 allo Stadio “Arechi”. La seduta si svolgerà a porte chiuse.

Redazione Sport