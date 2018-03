Prevendita: con gli abbonati vicina quota 10mila! Lunghe code questo pomeriggio presso il negozio Fans Shop

Prosegue a ritmo sostenuto la prevendita dei tagliandi per assistere alla partita in programma domenica pomeriggio allo stadio Arechi tra Salernitana e Avellino, derby che sta riaccendendo l'entusiasmo apparentemente sopito di una città incentivata anche dalla bella iniziativa della società che ha inteso coinvolgere soprattutto le donne e che ha lanciato un segnale molto positivo posticipando alle prossime gare la giornata granata. Alle ore 19:30 risultano staccati 5992 biglietti, numeri destinati ad aumentare ulteriormente in serata dal momento che ci segnalano lunghe code presso i punti vendita autorizzati. In modo particolare tantissimi tifosi si sono recati presso il negozio Fans Shop di via Torrione, un punto di riferimento fondamentale anche per moltissime persone che giungono appositamente dalla provincia e che hanno riconosciuto l'efficienza e la professionalità del signor Nasti e di tutti i suoi più stretti collaboratori. Sommando la suddetta cifra alla quota abbonati (3400 circa) si è davvero ad un passo dalla fatidica soglia dei diecimila, con due giorni e mezzo ancora a disposizione per accaparrarsi il prezioso tagliando: a questo punto l'obiettivo è toccare i 15mila, più difficile battere i 17mila di Salernitana-Bari, quando però dalla Puglia arrivarono quasi 3500 persone. Sarà ad ogni modo una gran festa di sport sugli spalti: duemila avellinesi proveranno a spingere i propri beniamini sventolando bandiere bianche e verdi, 12-13mila cuori granata, ripartendo dal gol di Minala al 96', trasformeranno l'Arechi in una vera e propria bolgia. Non saranno i 24mila dell'esordio in B di due anni fa (quando proprio il pubblico risultò determinante), ma visti gli scenari delle ultime gare casalinghe è già bello poter immaginare di nuovo una curva gremita e un intero stadio che canta e spinge per 95 minuti.

Gaetano Ferraiuolo