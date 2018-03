Prevendita: nel mirino quota 15mila spettatori Il dato aggiornato dei tagliandi staccati per il derby tra Salernitana e Avellino

Prosegue a ritmi molto sostenuti la prevendita in occasione del derby tra Salernitana ed Avellino, in programma domenica a partire dalle ore 15:00 allo stadio Arechi. Alle 18 e 55 di oggi, infatti, risultano staccati 8008 tagliandi. I duemila del settore ospiti sono esauriti già da diversi giorni, ma anche il pubblico granata sta rispondendo alla grande, con numeri che in questa stagione pensavamo di non poter più registrare. La quota 10 mila è stata già superata in mattinata: se sommiamo abbonati e biglietti venduti, al momento si registrano poco meno di 12 mila spettatori. Tenendo conto del fatto che abitualmente il boom di biglietti venduti si riscontra il giorno prima della gara, ed al ridosso del match stesso, non è per niente utopistico pensare di arriva a quota 15 mila spettatori. L’Arechi si prepara per un evento che in un modo o in un altro è sempre unico ed emozionante, con la consapevolezza che almeno sugli spalti lo spettacolo sarà garantito…si spera anche in campo.

Simone Gallo