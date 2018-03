Bella iniziativa dei capitani di Avellino e Salernitana Fascia speciale nel ricordo di Andrea Fortunato

Una bella iniziativa unisce Salernitana e Avellino, in campo per sposare insieme una nobile causa e per distendere il clima a poche ore da un derby particolarmente atteso, ma che era e resta una partita di calcio. Domenica pomeriggio i capitani delle due squadre indosseranno una fascia speciale, il modo migliore per sensibilizzare il mondo sportivo all'adozione del Passaporto Ematico. Le due società, sempre molto attive per quanto riguarda il sociale, hanno accolto con piacere e senza alcuna esitazione l'invito della Fondazione Fioravante Polito che, nella giornata di oggi, ha regalato ad Alessandro Tuia e Angelo D'Angelo (che la cederà ad uno tra Ardemagni e Castaldo perchè squalificato) una fascia appositamente creata per ricordare le storiche, amate e compiante figure di Andrea Fortunato, Piermario Morosini e Flavio Falzetti, tre professionisti deceduti prematuramente ai quali è dedicato il Passaporto Ematico, tematica che è al centro dell'ambizioso e lungimirante progetto della Fondazione Polito che, tra gli altri, si avvale della professionalità e dell'esperienza del noto giornalista salernitano Roberto Guerriero. Davide Polito e il suo staff, con grande senso civico, sono scesi in campo ormai da anni con l'obiettivo di inserire anche gli esami ematici tra quelli attualmente previsti come obbligatori in età giovanile per ottenere l'idoneità sportiva. Purtroppo molte associazioni calcistiche, pur in presenza di professionisti del settore, hanno palesato nel tempo una certa superficialità nei controlli e soltanto con la prevenzione e con indagini scrupolose si può cercare di individuare prematuramente e senza drammatiche conseguenze eventuali anomalie. “La sensibilità dei club è estremamente importante, così come il sostegno degli sportivi e di tante società, non solo calcistiche, che hanno compreso l'importanza del Passaporto Ematico come strumento per prevenire gravi patologie. Da anni Salernitana ed Avellino sono vicine alla Fondazione e siamo contenti che in occasione del derby i capitani delle due squadre indosseranno la speciale fascia”, ha detto il presidente Davide Polito.

Redazione Sport