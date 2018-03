Striscione ad Avellino: "Vinciamo a Salerno" Cresce l'attesa in irpinia, partenza alle 12

Cresce l'attesa ad Avellino a poche ore da un derby che su entrambe le sponde riavvicinerà tanti tifosi che, nel recente passato, avevano deciso di disertare lo stadio a causa dei risultati negativi della squadra del cuore. Gli ultras biancoverdi si sono riuniti in queste ore per mettere in moto la macchina organizzativa: il raduno è fissato intorno alle 11:30 presso il piazzale antisante lo stadio Partenio, mezz'ora dopo la partenza- sotto scorta- con i venti pullman allestiti dalla tifoseria e che saranno controllati sia in terra irpina, sia a Salerno per assicurarsi che tutti siano in possesso del biglietto per il settore ospiti e del relativo documento d'identità. Una volta giunti a destinazione, i tifosi dovrebbero prendere posto nell'anello inferiore della curva Nord alle 14:30, quando un aereo sorvolerà la zona per individuare eventuali facinorosi e scoraggiarne sul nascere potenziali iniziative pericolose. Ad ogni modo è stato recepito in pieno l'appello delle due società che, in settimana, avevano chiesto all torcida avellinese di partire in gruppo per Salerno e non con singole macchine. Saranno in duemila e, come noto, i biglietti sono stati polverizzati in meno di 24 ore per la gioia di mister Novellino che, in merito, si è espresso così: "Sono convinto che all'ambiente manchi soltanto un pizzico di fiducia in più, ma sono sempre al nostro fianco e anche ad Empoli sono stati determinanti. Li ringrazio di cuore e spero possano tornare a casa con una grande gioia". Ad Avellino, poche ore fa, è stato esposto lo striscione che vi mostriamo, un messaggio semplice e diretto per i calciatori biancoverdi.

Gaetano Ferraiuolo