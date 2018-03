Prevendita: venduti 10200 biglietti! Striscione a Salerno Già 13500 persone sicure di assistere alla partita di domani. Finiti tagliandi omaggio

Attraverso una nota emessa sul sito ufficiale, L’U.S. Salernitana 1919 comunica che la dotazione di biglietti omaggio per la gara Salernitana – Avellino è terminata. Pertanto si informano le categorie interessate che non è più possibile richiede accrediti per la gara di domenica". Questo certifica ancor di più quanto il popolo granata stia aspettando con ansia la partita in programma domani pomeriggio in uno stadio che presenterà uno splendido colpo d'occhio e che ospiterà anche tanti tifosi che si erano progressivamente allonanati, ma che non hanno resistito al fascino del derby. Quanto alla prevendita, il dato finale alle ore 20:30 parla di 10200 tagliandi staccati, compresi ovviamente i duemila da tempo venduti ad Avellino: domani mattina il negozio Fans Shop aprirà appositamente per venire incontro alle esigenze della tifoseria e di tutti coloro che arriveranno dalla provincia e che non hanno ancora preso il prezioso ticket, a disposizione del pubblico anche il personale della biglietteria dell'Arechi. Facile prevedere una impennata ulteriore: ad ora i sicuri presenti sono circa 14mila, chissà che non possa essere battuto il record delle 16400 presenze registrato contro il Bari e notevolmente favorito dal massiccio esodo dei supporters pugliesi sparpagliati nei vari settori. Proprio da Bari potrebbero arrivare domani mattina una trentina di persone, pronte a rinnovare il gemellaggio e ad assistere al match in una curva da brividi e che regalerà sorprese ed emozioni sulle onde di...Minala al 96'. Al centrocampista granata è stato dedicato lo striscione esposto in provincia oggi pomeriggio e che vi mostriamo nella foto.

Gaetano Ferraiuolo