Primavera: sonora sconfitta a Palermo Mister Mariani: "Credo che non bisogna cercare scuse o trovare alibi per la sconfitta"

Al campo “Pisani” di Palermo la Salernitana Primavera perde 5-0 contro i padroni di casa ed incappa in una brutta sconfitta. All’ 11’ la prima grande occasione della partita è per i granatini con Gaeta che scambia con Crispini, il quale serve De Sarlo che a porta vuota da pochi passi tira alto sprecando una grande chance. Al 22’ grave errore di Sette e Palermo che sfiora il gol. Al 29’ arriva il vantaggio dei padroni di casa: disimpegno errato di Granata e Cannavo fa 1-0. Al 36’ altro grave errore di Sette che perde palle, il Palermo ne approfitta e Cannavo raddoppia. La Salernitana non molla e sfiora il gol al 46’ del primo tempo con De Sarlo, servito da Gaeta, che solo a tu per tu col portiere non trova la porta. Termina 2-0 per i padroni di casa il primo tempo. Nella ripresa al 5’ occasione granata con Tucci che fa 40 metri palla al piede e tira ma non trova il gol. Al 18’ arriva il tris del Palermo: cross dalla destra e Cannavo, in posizione dubbia, realizza la sua tripletta personale. Al 26’ Silva Marques realizza il gol della giornata con una grande conclusione da 25 metri che sorprende Capasso. Al 34’ il neo-entrato Mendola, servito da Di Paola, realizza il gol del 5-0 che chiude la partita.

Campionato Primavera 2 TIM Girone B – 21^ Giornata

Palermo – Salernitana 5 – 0

Reti: 29’ pt, 36’ pt, 18’ st Cannavo (P), 26’ st Silva Marques (P), 34’ st Mendola (P).

Palermo: Guddo, Rizzo, Gallo, De Marino, Paula Da Silva, Ambro, Di Paola, Santoro, Cannavo (35’ st Mazzara), Silva Marques (32’ st Mendola), Lucera (23’ st Sicuro). All. Giuseppe Scurto

A disposizione: Belladonna, Gambino, Mazza, Tarantino, Caliva’, Montaperto, Birligea, Al Tumi.

Salernitana: Capasso, Novella, Sette (7’ st Vignes), Vitale, Galeotafiore, Granata, Tucci, Iurato (23’ st Totaro), De Sarlo (14’ st Felicetti), Gaeta, Crispini. All. Alberto Mariani

A disposizione: Leggiero, Malandrino, Sorrentino, Di Battista, Bartolotta, Del Prete.

Arbitro: Sig. Daniele Rutella di Enna

Assistenti: Sig. Lorenzo Poma di Trapani – Sig. Roberto Fraggetta di Catania

Ammoniti: Lucera (P) – Novella (S)

Angoli: 4 – 1

Recupero: 2’ pt.

Dopo l’1-0 molti di loro erano a Viareggio con la testa

“Credo che non bisogna cercare scuse o trovare alibi per la sconfitta. Probabilmente ho sbagliato io perché non sono riuscito a tenere i ragazzi concentrati sulla partita per tutti i 90 minuti. Dopo l’1-0 molti di loro erano a Viareggio con la testa e questo non deve accadere. Dispiace perché le scorse settimane avevamo fatto grandi partite dall’inizio alla fine.” Queste le parole del tecnico Alberto Mariani al termine di Palermo – Salernitana.

“La società ci mette sempre a nostro agio per farci giocare al meglio e ci permetterà di partecipare al torneo di Viareggio. Dobbiamo onorare la città e sono sicuro che i ragazzi dimostreranno di avere il sangue granata, un forte senso di appartenenza e un grande attaccamento alla maglia. Faremo di tutto per rendere orgoglioso il pubblico di Salerno.”