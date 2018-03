Off Side sul 696 di Otto Channel, i protagonisti in diretta Interviste LIVE ai protagonisti

Angelo Giuliani in diretta dagli studi di Otto Channel, ti aspetta con le interviste e le immagini in esclusiva del derby. In collegamento dalla stadio Arechi di Salerno a fine gara. Massimiliano Grimaldi e Marco Festa. Sintonizzati sul 696 del digitale terrestre o in streaming su http://www.ottochannel.tv/direttalive/

Redazione Sport