LIVE | Salernitana-Avellino: finisce 2-0, il derby è granata Segui la cronaca live della gara tra Salernitana-Avellino su granatissimi.ottopagine.it

Dopo 90 minuti di fuoco la Salernitana si aggiudica il derby. Decidono i gol nel primo tempo di Kiyine e Sprocati. Nella ripresa Zito sbaglia anche un rigore. Per i granata tre punti pesantissimi che valgono sicuramente doppio.

GARA FINITA!!! LA SALERNITANA VINCE IL DERBY

48': espulso anche Asencio per proteste nei confronti del direttore di gara.

Cinque minuti di recupero.

43': esplulso Molina per una scorrettezza ai danni di Kiyine.

41': altro fallo procurato da Bocalon, vero leone in questa gara.

38': Kiyine semina il panico nella difesa avversaria ma viene atterato in area, per il direttore di gara l'intervento era sul pallone.

34': brivido per la Salernitana, la conclusione di Asencio viene deviata e sibila al lato del palo.

33': ultimo cambio anche per la Salernitana, dentro Mantovani per Schiavi.

32': ammonito Wilmots dopo una brutta entrata su Bocalon.

25': l'ex Avellino tira il rigore che si era procurato, ma la conclusione è centrale e respinta dal portiere avversario.

25': Zito sbaglia il rigore.

24': Rigore per la Salernitana.

21': ammonito Schiavi dopo un battibecco con un avversario.

18': ultimo cambio per gli iprini, entra Wilmots per De Risio.

16': nella Salernitana Colantuono manda in campo Zito al posto di Sprocati.

14': Signorelli copre bene in angolo sull'inserimento di Ardemagni in area.

12': Radunovic blocca in due tempi la conclusione potente di Gavazzi.

10': calcio piazzato di Di Roberto che si spegna alto sorpa la traversa.

8': Minala a terra dopo un contrasto a centrocampo.

5': primo cambio anche per i granata, dentro Signorelli per Ricci.

4': primo giallo della gara per Di Tacchio.

1': secondo cambio nell'Avellino, Falasco prende il posto di Morero.

INIZIA IL SECONDO TEMPO

Dopo 45 minuti la Salernitana conduce 2-0. I granata sbloccano subito la gara con la conclusione di Kiyine dalla distanza, deviata da Laverone nella propria porta. Il raddoppio arriva poco meno di dieci minuti dopo, grazie alla bella azione manovrata finalizzata da Sprocati su assist decisivo di Minala.

FINO PRIMO TEMPO

46': ancora Schiavi a terra dopo un contrasto aereo.

Due minuti di recupero.

44': parata di Radunovic su colpo di testa di Laverone diretto nello specchio.

42': nonostante la gara molto maschia, il direttore di gara per ora decide di non ricorrere a provvedimenti disciplinari.

38': primo cambio nell'Avellino, Asencio prende il posto di Bidaoui.

33': l'Avellino prova a fare breccia nella difesa avversaria, ma pecca di precisione negli ultimi 25 metri.

30': dopo l'avvio al cardioplama, i ritmi della gara si sono affievoliti notevolmente.

26: ora la Salernitana abbassa il proprio baricentro, cercando di colpire in ripartenza l'Avellino.

23': angolo per l'Avellino che si riversa nella metà campo avversaria.

18': uno-due della Salernitana, questa volta è Sprocati a realizzare dall'interno dell'area su assist di Minala.

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL!!!!!!!!!!!!!!!!!!! SPROCATI!!!!!!!!!!!!!!!!!!

14': gioco fermo con Sciavi a terra dopo un contrasto di gioco.

Lo stadio ricorda ancora Davide Astori al 13' minuto in onore del suo numero di maglia.

13': l'Avellino cerca subito di riportare il risultato in pari, ma la difesa granata tiene botta.

9': la Salernitana sblocca subito il derby grazie alla conclusione da fuori di Kiyine che beffa Lezzerini dopo uan deviazione di Laverone.

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! KIYINE!!!!!!!!!!

6': inizia meglio la Salernitana, brava a recuperare alta la palla e cercare con velocità le incursioni sulle fasce.

3': primo tiro nello specchio per i granata, bella conclusione di Bocalon che Lezzerini devia in angolo.

Ore 15:03 GARA INIZIATA

Minuto di raccoglimento per ricordare la scomparsa di Davide Astori.

Ore 14:59 squadre in campo.

Manca poco e Salernitana ed Avellino si giocheranno il derby valevole per il 30° turno della Serie B 2017/18. In uno stadio Arechi che promette spettacolo, le due squadre andranno a caccia dei tre punti, pesanti per entrambe le squadre. Veniamo alle scelte di formazione:

Colantuono conferma quasi in toto il 4-3-3 tornato vittorioso dalla trasferta di Ascoli, con l’unica eccezione dell’avvicendamento di Ricci (tornato dalla squalifica) con Signorelli a centrocampo. In avanti il tecnico romano ripropone il tridente formato da Sprocati-Bocalon-Di Roberto, con quest’ultimo preferito ancora una volta a Palombi. Solo panchina per l’ex Zito, pronto a dare il proprio contributo a gara in corso.

Nell’Avellino Novellino deve far fronte alla solita emergenza indisponibili: alla lunga lista degli assenti, ieri si è aggiunto anche Vajushi, quest’ultimo non è stato convocato insieme ai vari Radu, Iuliano, Lasik, Moretti e Morosini. Fuori anche capitan D’Angelo che dovrà scontare un turno di squalifica. Formazione quasi obbligata dunque, con i biancoverdi che si dispongono col 4-2-3-1 con il recuperato Gavazzi a sostegno dell’unica punta Ardemagni, ed affiancato sulle fasce da Molina e Bidaoui. Nemmeno in panchina Castaldo, non al meglio.

Il tabellino:

SALERNITANA (4-3-3): Radunovic; Tiago Casasola, Tuia, Schiavi (33'st Mantovani), Pucino; Minala, Ricci (5'st Signorelli), Kiyine; Di Roberto, Bocalon, Sprocati (16'st Zito). A disp.: Adamonis, Vitale, Rosina, Della Rocca, Palombi, Odjer, Asmah, Monaco, Popescu. All.: Colantuono.

AVELLINO (4-2-3-1): Lezzerini; Laverone, Morero (1'st Falasco), Kresic, Ngawa; De Risio (18'st Wilmots), Di Tacchio; Molina, Gavazzi, Bidaoui (38'pt Asencio); Ardemagni. A disp.: Casadei, Pecorini, Marchizza, Migliorini, Evangelista, Mentana, Rizzato. All.: Novellino.

Arbitro: Aureliano di Bologna.

Ammoniti: Di Tacchio (A), Schiavi (S).

Espulsi: Molina (A), Asencio (A).

Marcatori: 9'pt Kiyine (S), 18'pt Sprocati (S), Wilmots (A).

Note: 25'st Zito sbaglia un rigore (S).

Spettatori: 15967.

Simone Gallo