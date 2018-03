Novellino: "La Salernitana non è stata più brava" Il mister: "I granata hanno semplicemente sfruttato gli episodi. Peccato per le espulsioni"

Salernitana in silenzio stampa, dinanzi ai giornalisti si è presentato soltanto il tecnico dell'Avellino Walter Novellino: “Devo spiegare la nostra brutta partita, la mia brutta partita, non meritate il mio silenzio stampa. All’inizio siamo stati condizionati da due episodi subiti a freddo, l’Avellino non è stato caratteriale e atletico come sempre. Ci può stare, sono convinto che noi siamo una squadra che, se sta sul pezzo, può dare molto di più e che non vale questa classifica. Questa partita di ritorno è stata forse condizionata psicologicamente dalla sfida d’andata, l’approccio non è stato quello giusto. A metà primo tempo abbiamo iniziato a giocare come piace a me, mi aspettavo molto di più dai cambi: l’ingresso di Falasco non ci ha dato la spinta necessaria. Purtroppo in una gara brutta contano gli episodi, ma già da domenica faremo vedere quanto siamo forti. Peccato anche per le due espulsioni, ormai la gara era finita e bisognava gestirla diversamente”. Novellino prosegue: “Riprenderemo il cammino perché la squadra c’è, oggi non si è visto e questa cosa mi dispiace. Io sono il primo ad ammettere che l’approccio è stato sbagliato, ma non deve accadere come all’andata: ci possiamo salvare alla grande, domenica affronteremo una grande squadra e vedrete un altro Avellino. Io non sono un pessimista, cerco di guardare il bicchiere mezzo pieno e di ripartire”.

Ancora sulla gara: “Gli assenti sono sempre i più bravi, però io sono del parere che chi c’era in campo ha dato tutto. Forse psicologicamente abbiamo patito molto questi due gol iniziali, ma non mi venite a dire che siamo una squadra senza attributi. Si fa in fretta ad Avellino a dire cose che non rispecchiano la realtà, il mio dispiacere è per i tifosi che son venuti fino a qua. All’andata sono cose che possono succedere, oggi c’era di tutto per poter far meglio e non ci siamo riusciti”. Dell'avversario il mister non vuol quasi parlare: “La Salernitana non è stata più brava, ha semplicemente sfruttato i nostri errori. Questo è il mio parere. Noi dobbiamo pensare alla salvezza, a vivere una settimana serena con la giusta consapevolezza dei nostri mezzi. Colantuono è un ottimo allentore nonché un amico e una brava persona, lui allena la Salernitana e io alleno l’Avellino e ognuno sta facendo la propria parte. Gli episodi hanno avvantaggiato loro, noi siamo stati penalizzati”. Infine sull'ennesimo 4 in pagella per un Ardemagni irriconoscibile: “Non credo che sia giusto penalizzare Ardemagni, ma chiaramente non punto il dito contro i ragazzi di 19 anni. Matteo vedrete che farà vedere quello che vale, oggi tutta la partita è stato un po’ condizionato”.

Gaetano Ferraiuolo