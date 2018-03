Empoli: operazione sorpasso riuscita La squadra di Andreazzoli comanda la classifica

Operazione sorpasso riuscita. L’Empoli con la vittoria sulla Virtus Entella ha approfittato dello stop del Frosinone per passare in vetta alla classifica. La gara è stata condizionata dalla pioggia che non ha facilitato il compito delle due squadre, soprattutto da parte dei padroni di casa. Gli azzurri riescono comunque col passare del tempo a rendersi pericolosi, considerata l’importanza di portare a casa i tre punti. Al 38’, infatti, la squadra di Andreazzoli passa in vantaggio con il suo capocannoniere Caputo, che raccoglie un assist di Donnarumma e spedisce alle spalle di Iacobucci. Con il risultato di 1-0 si va al riposo.

Nella ripresa gli ospiti non riescono a rendersi particolarmente pericolosi e la gara resta in pugno all’Empoli, che mette al sicuro il risultato al 72’ con Donnarumma. L’azione parte dal un calcio d’angolo, il muro difensivo respinge e Pasqual prova da fuori, l’ex granata raccoglie ed è lesto a insaccare. Sembra fatta, ma l’Entella riapre la gara all’83’ con De Luca, che di sinistro realizza la rete della speranza. Ma fino al termine i liguri non riescono più a impensierire l’attenta retroguardia dei toscani. Finisce 2-1 e per il Castellani è festa.

EMPOLI-VIRTUS ENTELLA 2-1

EMPOLI (4-3-1-2): Gabriel; Di Lorenzo, Veseli (84´ Luperto), Maietta (92´ Polvani), Pasqual; Bennacer, Castagnetti, Krunic, Zajc, Donnarumma (76´ Lollo), Caputo. All. Andreazzoli

A disposizione: Meli, Giacomel; Untersee, Imperiale, Brighi, Traore, Rodriguez.

VIRTUS ENTELLA (3-5-2): Iacobucci; Benedetti (71´ Icardi), Ceccarelli, Cremonesi; Gatto, Eramo, Di Paola (57´ La Mantia), Ardizzone, Brivio; Aramu (79´ Llullaku), De Luca. All. Aglietti

A disposizione: Paroni, Massolo, De Santis, Nikic, Troiano, Crimi, Acampora, Currarino, Petrovic.

ARBITRO: Fabio Piscopo di Imperia (Intagliata-Raspollini; Rapuano)

MARCATORI: 38´ Caputo, 72´ Donnarumma, 83’ De Luca

AMMONITI: Caputo, Castagnetti, Aramu, Eramo, De Luca, Krunic e Ceccarelli

Maurizio Grillo