Colantuono ringrazia i tifosi: "Vittoria per voi" Il mister sul web elogia il popolo granata: "Crediamoci anche a Frosinone"

Pur non avendo parlato in conferenza stampa, il tecnico Stefano Colantuono ha inteso rivolgere un pubblico ringraziamento alla tifoseria granata per il fondamentale apporto garantito alla squadra dal primo al novantesimo in una partita così delicata e vinta anche grazie al sostegno di una curva di categoria superiore. "A nome mio e della squadra voglio dedicare questa vittoria importante di oggi ai nostri sostenitori, che non ci hanno mai fatto mancare il supporto anche nei momenti più difficili". Un messaggio sicuramente apprezzabile diffuso sui canali ufficiali dell'U.S.Salernitana 1919, il modo migliore per ricucire lo strappo con quella parte di tifoseria che anche nei suoi confronti non era stata tenerissima nel recente passato e che addirittura ne chiedeva l'esonero. Solo a Sky il trainer granata ha rilasciato alcune dichiarazioni, ribadendo quanto detto più volte anche quando i risultati non erano dalla sua parte: "Le prestazioni non sono mai mancate, avevamo soltanto bisogno di una piccola scintilla per ripartire. Oggi non era assolutamente facile vincere questa partita, siamo soddisfatti e devo fare i complimenti a tutti i miei calciatori. Ora ci aspetta un avversario fortissimo, il Frosinone lotta per la promozione: la Salernitana, però, anche grazie a questo successo andrà lì con maggiore autostima e con la voglia di vincere ancora".

Gaetano Ferraiuolo