Minuto numero 13: striscione per Davide Astori 60 secondi di applausi per il compianto difensore viola

Ancora una volta la tifoseria salernitana ha dimostrato di essere non solo passionale e determinante, ma anche dotata di grandissimo cuore. Dopo aver osservato con sincera e profonda commozione il minuto di raccoglimento in memoria del compianto difensore della Fiorentina Astori (dalla curva qualcuno ha urlato in lacrime un "Grande Davide, sempre con noi"), la curva Sud Siberiano ha inteso omaggiare il popolo viola e soprattutto la famiglia dello sfortunato calciatore dedicandogli uno striscione al minuto numero 13, in onore del numero di maglia che indossava con fierezza e che è stato ritirato sia dalla Fiorentina, sia dal Cagliari non appena è stata appresa la tremenda notizia. "Ovunque tu sarai, i veri campioni non muoiono mai: Davide Astori 13" il messaggio semplice, ma ricco di significati da parte degli ultras della curva Sud, accompagnato dall'applauso degli altri spettatori presenti sugli spalti e dall'approvazione dei duemila avellinesi che hanno popolato il settore ospiti. Già durante la settimana in centinaia avevano espresso sincera vicinanza alla tifoseria toscana postando sui social tanti video ricordo e toccanti frasi che sicuramente hanno fatto breccia nel cuore di tutti. Perchè la morte non conosce colori e rivalità: un uomo come Astori era una risorsa per tutti gli amanti del calcio italiano e bene ha fatto la città di Salerno a ricordarlo con compostezza e sincero sgomento, sperando che tragedie del genere non si verifichino mai più.

Gaetano Ferraiuolo