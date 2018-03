Zito sfortunato con Aureliano, in casa derby è vittoria Tre, un numero sfortunato per l'Avellino: ecco perchè. Novellino, Arechi tabù. Quante curiosità!

Come ogni settimana, la redazione di Granatissimi.Ottopagine dedica uno spazio riservato alle curiosità lasciate in eredità dall'ultima gara giocata dalla Salernitana. Ecco numeri e statistiche che vi proponiamo di seguito:

-porta inviolata: sarà sicuramente un caso, ma da quando Colantuono ha deciso di puntare sul quartetto Casasola-Schiavi-Tuia-Pucino escludendo anche un giocatore importante come Vitale le cose sono andate sicuramente meglio nel reparto arretrato. Per la sesta volta in campionato la Salernitana è riuscita a chiudere una gara senza subire reti: in precedenza era accaduto rispettivamente contro Venezia, Spezia, Ascoli, Entella e Pro Vercelli. Anche Radunovic sta confermando di essere in crescita rispetto al girone d'andata: in casa ha incassato una sola rete negli ultimi 300 minuti, quella di Dezi del Parma

-scambio di favori: all'andata fu Sprocati ad innescare Minala in occasione della rete del 3-2 già passata alla storia, oggi le parti si sono invertite. Il centrocampista granata è stato lucidissimo ed ha pescato l'estroso esterno offensivo con un passaggio perfetto, bravissimo Sprocati a freddare Lezzerini tornando al gol dopo quasi 500 minuti

-Sprocati re dei bomber: con la rete realizzata oggi, è lui il giocatore che ha segnato di più nella Salernitana. Battuto il suo record personale: nove i sigilli in campionato, 10 in gare ufficiali conteggiando anche la prodezza in coppa Italia con l'Alessandria. In totale sono 12 i gol in carriera con la maglia della Salernitana: un anno fa fu determinante contro Ascoli e Latina, sempre sotto la curva Sud

-remake Laverone...al contrario; all'andata fu lui a segnare il gol del 2-0 sfruttando una sfortunata deviazione di Odjer, con esultanza sfrenata sotto la curva Sud e il gesto non propriamente sportivo di D'Angelo. Oggi il destino ha voluto che fosse proprio l'attesissimo ex a favorire la rete del vantaggio targata Kiyine con un tocco involontario, ma sufficiente per spiazzare l'incerto Lezzerini

-Zito, mai dire...Aureliano! Il fischietto bolognese non porta fortuna al centrocampista granata. Due anni fa, nel giorno del suo esordio all'Arechi con la maglia granata, rimediò un rosso diretto per un intervento duro "a martello" su Caprari, oggi ha fallito un calcio di rigore

-Aureliano di rigore...sbagliato: a proposito di rigori, per la quarta volta in carriera il fischietto bolognese ne ha decretato uno in favore della Salernitana. Contro il Pescara, nel 2016, ne fischiò addirittura due nella stessa partita, uno dei quali sbagliato da Massimo Coda. E' stata l'ultima volta che i granata hanno fallito dagli undici metri. Fino ad oggi, naturalmente. In totale sono 3 i rigori a favore in stagione: due segnati da Vitale, uno parato a Zito da Lezzerini

-Novellino, Arechi indigesto: fatta eccezione per l'1-0 con la sua Sampdoria nel 2002 grazie ad un rigore inesistente segnato da Flachi, il tecnico irpino ha quasi sempre perso a Salerno. Con il Venezia uno 0-0 e un 1-0 in serie A, secco 3-0 della Salernitana sul Piacenza, 2-0 e 1-1 quando guidava il Napoli, doppio 2-0 con l'Avellino

-Avellino, triste tris! Il tre è un numero che ai tifosi irpini non piacerà più di tanto. La Salernitana, attualmente, ha tre punti in più dei lupi, ha vinto il terzo derby consecutivo in casa, il terzo derby di fila in generale e ha segnato tre gol nella famosa partita d'andata. L'Arechi non è stato mai violato dai biancoverdi, sconfitti anche nel 2003 per 1-0 prima dell'1-1 del 2006

-riecco il principe degli stadi: a distanza di tre mesi e mezzo, finalmente è stata superata quota 10mila e non a caso la Salernitana ha vinto pur segnando le due reti sotto il settore ospiti. In totale c'erano 16mila tra paganti e abbonati, ma è stata esaurita anche la scorta di biglietti omaggio ed è facile immaginre che i presenti erano almeno 1500 in più. E' il secondo dato più alto in stagione: il record è stato stabilito nella sfida col Bari, quando erano in 16500 anche grazie alla massiccia presenza del popolo biancorosso in tutti i settori

-Lotito-Mezzaroma, effetto derby! Trentanovesimo derby per i presidenti, quasi sempre vittoriosi in casa. In passato è accaduto rispettivamente contro Pomigliano, Bacoli, Nocerina (a tavolino), Ischia (due volte), Aversa Normanna, Savoia, Benevento (due volte), Avellino (tre volte su tre), Paganese e Juve Stabia. Solo Aversa Normanna, Arzanese, Internapoli e Casertana hanno strappato un punto all'Arechi, ma i falchetti persero i play off a causa di quell'1-1 nel segno di Negro

Gaetano Ferraiuolo