Sul web: "Dedicato a gufi e malpensanti" Esplode la gioia dei tifosi: "Netta superiorità in campo e sugli spalti. Sia Arechi pieno sempre"

La vittoria della Salernitana nel derby contro l'Avellino ha fatto riesplodere l'entusiasmo tra i tifosi, felicissimi per il 2-0 e per una classifica che induce a guardare al futuro con un pizzico di ottimismo in più. Sugli spalti così come in campo non c'è stata partita: la torcida granata ha fatto letteralmente la differenza trascinando i propri beniamini dal riscaldamento fino al novantacinquesimo, un'autentica bolgia che ha coinvolto anche distinti e tribuna e che ha inciso e non poco sull'esito del risultato finale. Come sempre abbiamo raccolto un po' di pareri sul web, partendo dal giovane, ma assai competente Umberto Caso del club Mai Sola: "L'anno scorso si diceva che avevamo venduto la partita per far salvare l'Avellino, quest'anno i soliti gufi si erano preoccupati per l'incontro a pranzo tra le società: alla fine abbiamo vinto ancora. State zitti e statevi a casa, la Salernitana non ha bisogno di questa gente malpensante e disfattista", commento assai gettonato e totalmente condivisibile. "Stiamo godendo tantissimo per questa vittoria, fino a martedì voglio pensare a questo trionfo e non al Frosinone" dice Alessandro Giunti, "Che beeeeello è!" ironizza Andrea D'Aiutolo, mentre in molti auspicano che "l'Arechi possa essere sempre così pieno, troppo comodo salire sul carro quando si giocano i derby. Scommettiamo che, se perdiamo a Frosinone, col Novara saremo di nuovo in 7mila?".

Non mancano gli sfottò nei confronti di Laverone ("Ne hai perso un altro, mi raccomando esulta ancora sotto la curva e prendi in giro Odjer per l'autorete" scherza Ilaria Riccio), di Biancolino ("Non hai mai indossato la maglia granata, le tue provocazioni ci fanno gioire ancora di più" scrive in merito Anthony Fusella) e di Ardemagni, con Nello Falcone del club Spartani Salernitani che lo saluta così: "E pensare che a Salerno critichiamo Bocalon, nettamente più forte di te che il pallone lo hai toccato solo nel riscaldamento". Roberto Cocozza, ultras della curva Sud, e tanti altri sono letteralmente euforici e postano sul web il video della festa a fine partita, stesso discorso per Andrea Criscuolo del Salerno Club, quasi in lacrime quando Sprocati e Kiyine hanno gonfiato la rete. "Il tifoso è fatto per sognare. E io sogno ancora i play off" dice invece Antonio Carmando del club Mai Sola.

"Volevano vincere...e già questo fa abbastanza ridere" scrive goliardicamente Manuel D'Amelia, "E quando vi passa?" si chiede Francesco De Crescenzo, mentre Pino Noschese del giornale Popolo Sportivo ha immortalato i salernitani Russo e Fusco a gioire in tribuna per il successo della loro squadra del cuore. A proposito di ex: Salvatore Clemente ha incrociato nei distinti il Maradona delle Ande Roberto Merino, non è passata inosservata anche la presenza di Davide Moro nell'anello inferiore della tribuna. Un tripudio tutto granata, una domenica di festa non solo per i tifosi, ma anche per chi ha indossato quella gloriosa maglia vincendo tanti derby contro l'Avellino.

Gaetano Ferraiuolo