Schiavi: "E quando vi passa? Ennesimo derby vinto" Il difensore esplode di gioia sui social:"La vittoria del gruppo e della gente, forza Salernitana"

Quando a inizio stagione sottolineavamo a più riprese che la Salernitana avesse già in casa un difensore centrale di assoluto livello e che era stato tra i migiiori durante il ritiro estivo, molti commenti sulla nostra pagina facebook erano totalmente negativi. Con il passare delle settimane, però, Raffaele Schiavi ha dimostrato non solo di essere un ottimo calciatore, ma anche un professionista serio e profondamente legato alla maglia, al punto da accettare ad agosto un rinnovo di contratto a cifre più basse di quelle che avrebbe dovuto percepire. A suon di prestazioni ha spesso fatto la differenza, togliendosi lo sfizio di segnare anche due gol importanti contro Pro Vercelli e Frosinone, quel prossimo avversario contro il quale non giocherà a causa di una squalifica. Sui social ha potuto esprimere la sua immensa gioia postando una fotografia del gruppo in estasi sotto la curva Sud e scrivendo quanto segue: "Questa è la vittoria del gruppo, la vittoria della gente e di una tifoseria da categoria superiore. Ennesimo derby vinto su tutti i fronti. Ora testa bassa e continuare a lavorare. E quann v pass? Forza Salernitana!".Naturalmente in tantissimi hanno preso d'assalto la sua bacheca per ringraziarlo per la splendida prestazione offerta, una performance da 8 in pagella e un Ardemagni totalmente annullato. Atteggiamento da leader, da calciatore che meriterebbe di indossare la fascia di capitano.

Gaetano Ferraiuolo