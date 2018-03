Il Frosinone ha deciso: curva ospite a 25 euro! Proteste sul web dei tifosi granata, ma sono attesi almeno 500 salernitani

La nota passione dei tifosi della Salernitana ha indotto spesso le società avversarie ad alzare il prezzo del biglietto ogni volta che dovranno ospitare la torcida granata. Il Frosinone non fa assolutamente eccezione e così, per la gara in programma sabato prossimo allo stadio "Stirpe", la società ciociara ha deciso di fissare in 25 euro il costo del tagliando per accedere al settore riservato agli ospiti: 22,50 il costo di base più 2,50 euro per i diritti di prevendita, una scelta che ha fatto storcere il naso al popolo granata e che cozza con quanto accade anche in categorie superiori o per eventi più importanti. Circa 1100 i ticket a disposizione, la trasferta è aperta anche a coloro che non possiedono la tessera del tifoso e che, teoricamente, avranno la possibilità di assistere alla partita anche in altri settori dello stadio a costi ovviamente più accessibili. Facile prevedere che la vittoria nel derby, la rivalità con la tifoseria avversaria e la distanza davvero irrisoria possano comunque far partire da Salerno almeno 500 persone, alle quali si aggiungeranno il gruppo dell'Emilia e i ragazzi del club Colosseo Granata. Di seguito l’elenco dei punti vendita Booking Show di Salerno e provincia:

TABACCHERIA MONTELLA di Montella Nicola , Via Roma 229 – Bellizzi

Cafè Trinità di Alfonso Marco Cimasa , Corso Giuseppe Mazzini 235/237 – Cava de’ Tirreni

Tipografia Tirrena Di Trapanese Antonietta , Corso Mazzini Giuseppe 87 89 – Cava De’ Tirreni

Europoste Cava Dè Tirreni , Via Vincenzo Montefusco 13 15 – Cava Dè Tirreni

Job Musikerya , Via Giacomo Matteotti 30 – Eboli

FUTURANSA di Vincenzo D’Andria , Via N.B. Grimaldi – Nocera inferiore

N@vigando.IT di Barbato Silvana , Via Pecorari 395 – Nocera Superiore

Jland Travel di Genoveffa Giordano , VIA ANTONIO MAZZA,22 – Salerno

FAN’S SHOP di Nasti Giuseppe , Via Torrione 135 – Salerno

OnTicket , Via Cesare Battisti 34 – Scafati

