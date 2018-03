Serie B: recuperi della 7^ giornata, gli squalificati Le gare sono in programma domani

Sono 5 i calciatori sanzionati dal Giudice sportivo nelle quattro gare della 9a giornata di ritorno della Serie B ConTe.it che coinvolgono le quattro squadre che scenderanno in campo domani, martedì 13 marzo, per i recuperi della 7a giornata di ritorno: Bari-Spezia e Pescara-Carpi. Il provvedimento, nello specifico, farà saltare la gara di domani al centrocampista del Pescara Valzania, unico impegnato nel recupero tra i calciatori sanzionati.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

ESPOSITO Andrea (Cesena): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

JALLOW Lamin (Cesena): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

SIGNORINI Andrea (Ternana Unicusano): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quinta sanzione).

VALZANIA Luca (Pescara): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

VIVES Giuseppe (Pro Vercelli): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; già diffidato (Decima sanzione).



ALLENATORI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIV A DI GARA

DE GIORGI Antonello (Pro Vercelli): per avere, al 47° del secondo tempo, assunto un atteggiamento provocatorio nei confronti della panchina della squadra avversaria e

successivamente rivolto agli Ufficiali di gara espressioni irriguardose; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale

Redazione Sport