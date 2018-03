Derby: soddisfazione, rabbia, ma che spettacolo sugli spalti Umori opposti a fine gara, ma tutto è filato liscio

“Grande soddisfazione”, è la frase più ricorrente tra la tifoseria granata nel dopo gara di Salernitana-Avellino. Il derby ha un sapore unico ed è in grado di cancellare in un solo colpo tutti i malumori passati. Il calcio è così, dalle stalle alle stelle e viceversa. E’ un’altra squadra quella ammirata contro i “cugini”, diremo quasi in netta evoluzione in riferimento alle precedenti prestazioni.

Squadra da elogiare

Bravi tutti, bisogna dirlo. Da Radunovic, che sembra aver acquisito nelle ultime partite quella sicurezza nella propria area, che era mancata in altri frangenti, a Sprocati, per lui però è una conferma, passando per Bocalon. Nella gara di ieri l’attaccante granata si è travestito da “Coda” e ha tenuto da solo sotto scacco l’intera difesa irpina. E’ mancato solo il gol, peccato, a coronamento di una prestazione tutta da incorniciare. Forse le critiche ricevute fino al derby sono state eccessive, ma diciamo sono servite a far capire al calciatore l'importanza di giocare in una piazza come Salerno. Siamo ben lieti di ricrederci sul bomber granata, ovviamente a patto di rivederlo nelle vesti di un leone come nella partita di ieri.

Finalmente Colantuono!

Colantuono? Il suo inizio, oggettivamente, è stato un mezzo disastro, almeno per quanto riguarda i risultati. Ha commesso degli errori, così come il suo collega nella gestione precedente, però come confermano le statistiche riguardanti la sua carriera, il mese di marzo è quello della riscossa. E' chiaro non bisogna esaltarsi più di tanto, ma due vittorie consecutive, conseguite contro una diretta concorrente (l'obiettivo salvezza, al momento, resta quello principale) per giunta in trasferta e in un “infuocato” derby, lasciano ben sperare per il futuro.

Tifoseria da Serie A

Una nota a parte merita la tifoseria. Stupendo tutto lo stadio a sostenere la squadra e, a parte gli “sfottò” di rito da una parte e dall'altra, che in un derby ci stanno tutti, resta la soddisfazione che all'Arechi è stata una giornata in cui ha trionfato lo sport. I complimenti vanno alla organizzazione sotto il profilo dell'ordine pubblico e alla tifoseria, meno a qualche tesserato che in campo non si è comportato in maniera certo esemplare.

Maurizio Grillo