Notiziario granata: subito ripresa al Volpe La preparazione riprenderà domani alle 15 sullo stesso campo

Non c'è respiro per la Salernitana, che stamane si è ritrovata al campo Volpe per la ripresa dei lavori in vista della trasferta di sabato prossimo allo stadio Stirpe di Frosinone. Lavoro di gruppo per i calciatori: i granata impegnati nel derby vittorioso di ieri contro l’Avellino hanno svolto un lavoro defaticante mentre il resto della squadra ha aperto la seduta con una fase di riscaldamento seguita da un lavoro atletico.

Colantuono vuole mantenere alta la concentrazione ed evitare che l'euforia del successo nel derby possa incidere negativamente sulla prestazione contro l'ex capolista, sconfitta sabato scorso nel big-match al Barbera di Palermo. La preparazione dei granata riprenderà domani alle ore 15:00 al campo “Volpe”. L’allenamento si svolgerà, come di consueto, a porte chiuse.

M.G.