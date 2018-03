Salernitana: cinque gol in due gare, segnali di crescita Le statistiche premiano l'Avellino, ma la vittoria è della squadra di Colantuono

Termina con una vittoria granata l'infuocato derby tra Salernitana e Avellino. Un 2-0 che non ammette repliche, considerando anche il rigore fallito da Zito, anzi parato da Lezzerini, che avrebbe potuto arrotondare il punteggio finale. Eppure a leggere le statistiche prese in esame dalla Lega B, le varie classifiche parlano a favore della squadra di Novellino, in maggioranza per: corner (3 vs 5), passaggi (427 vs 483), passaggi completati (343 vs 384), tiri (6 vs 9), tiri dentro area (1 vs 6) e percentuale possesso palla (47 vs 53). La voce gol, però, evidenzia 2 vs 0 per i granata. Sul campo è ciò che conta.

Ancora una volta, così come successo ad Ascoli, la Salernitana ha avuto un'inversione di tendenza sui consueti dati statistici, mostrandosi molto più concreta soprattutto nei pressi della porta avversaria. Insomma, fino a qualche giornata fa, magari gran mole di lavoro mal finalizzata, oggi è evidente una maggiore incisività e concretezza. Tra i recordman della gara: Kiyine da parte granata e Kresic e Di Tacchio per gli ospiti.

Di seguito le principali statistiche della gara:

Corner

Salernitana 3 Avellino 5

Passaggi

Salernitana 427 Avellino 483

Passaggi completati

Salernitana 343 Avellino 384

Tiri

Salernitana 6 Avellino 9

Tiri dentro area

Salernitana 1 Avellino 6

Falli fatti

Salernitana 23 Avellino 24

Falli subiti

Salernitana 24 Avellino 23

Percentuale possesso palla

Salernitana 47 Avellino 53

Gol

Salernitana 2 Avellino 0

Ammonizioni

Salernitana 1 Avellino 2

Espulsioni

Salernitana 0 Avellino 2

TIRI

Raul Asencio (Avellino) 4

Salvatore Molina (Avellino) 3

Sofian Kiyine (Salernitana) 2

Nunzio Di Roberto (Salernitana) 1

Matteo Ardemagni (Avellino) 1

PASSAGGI COMPLETATI

Anton Kresic (Avellino) 63

Francesco Di Tacchio (Avellino) 60

Sofian Kiyine (Salernitana) 52

Raffaele Pucino (Salernitana) 41

Tiago Casasola (Salernitana) 37

DUELLI

Francesco Di Tacchio (Avellino) 9

Matteo Ardemagni (Avellino) 6

Anton Kresic (Avellino) 6

Raffaele Schiavi (Salernitana) 5

Raul Asencio (Avellino) 5

Maurizio Grillo