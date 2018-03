Classifica marcatori: vola la coppia dell'Empoli, Sprocati ok L'attaccante granata stacca Bocalon e arriva a quota 9, fermi da mesi Ardemagni e Improta

Sono 25 i gol segnati nella trentesima giornata del campionato di serie B, turno tutto sommato interlocutorio e che non ha regalato sorprese particolari. Perugia, Cremonese, Cittadella e Parma proseguono la loro marcia verso i play off, l'Empoli sembra ormai pronto ad avviare la fuga verso la promozione diretta, il Palermo ha riaperto il discorso secondo posto battendo un Frosinone non pervenuto e mai pericoloso dalle parti di Posavec, in coda Entella, Ascoli e Ternana sembrano avere qualcosa in meno rispetto a tutte quante le altre. Quanto ai gol, manco a dirlo hanno timbrato il cartellino Francesco Caputo e Alfredo Donnarumma. La Salernitana è ben rappresentata da Mattia Sprocati, ormai a un passo dalla doppia cifra, mentre l'avellinese Ardemagni è fermo da mesi e non riesce ad uscire da questa sua lunga crisi personale. Ecco la situazione aggiornata:

21 reti: Caputo Francesco (Empoli)

16 reti: Donnarumma Alfredo (Empoli)

15 reti: Montalto Adriano (Ternana), Di Carmine Samuel (Perugia)

13 reti: Ciofani Daniel (Frosinone), Galano Cristian (Bari)

12 reti: Nestorovski Ilija (Palermo), Pettinari Stefano (Pescara)

11 reti: Mazzeo Fabio (Foggia), Jallow Lamin (Cesena), Ciano Camillo (Frosinone)

10 reti: Cerri Alberto (Perugia), Caracciolo Andrea (Brescia)

9 reti: Kouame Christian (Cittadella), La Mantia Andrea (Virtus Entella), Sprocati Mattia (Salernitana)

8 reti: Calaiò Emanuele (Parma), Bocalon Riccardo (Salernitana), Torregrossa Ernesto (Brescia), Iori Manuel (Cittadella)

7 reti: Improta Riccardo (Bari), Tremolada Luca (Ternana), Castiglia Luca (Pro Vercelli), De Luca Giuseppe (Virtus Entella), Castaldo Luigi (Avellino)

Gaetano Ferraiuolo