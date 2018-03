VIDEO | Coda: "Bravo Bocalon, gioca per la squadra" Le parole dell'ex bomber granata a Granatissimi

Massimo Coda è intervenuto ieri sera in esclusiva nella trasmissione Granatissimi, in onda sul canale 696 di Otto Channel il martedì sera alle ore 21 e condotta dalla giornalista Giovanna Di Giorgio. Tanti gli argomenti trattati, a partire dal derby vinto dalla Salernitana domenica scorsa: "I punti in palio sono sempre tre, ma il derby è sempre un derby e questo successo aiuterà la piazza a legarsi ancora di più a questi calciatori. La vittoria dell'anno scorso resterà sempre dentro di me perchè è stata l'ultima partita all'Arechi, con il gol del vantaggio su assist di Rosina. I tifosi? Contano tanto, ma è possibile ci sia stata delusione perchè si sono ritrovati a metà classifica pur sperando altro ad inizio stagione" Di seguito il video dell'intervista, con parole al miele per Riccardo Bocalon e il racconto di quell'anomalo Fiorentina-Benevento a cui ha preso parte:

Redazione Sport