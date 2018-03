VIDEO |Mezzaroma: bene le due vittorie, ma ci vuole continuità Le dichiarazioni del co-patron granata in esclusiva a Granatissimi

Il co-patron della Salernitana Marco Mezzaroma è intervenuto ieri sera in esclusiva nella trasmissione Granatissimi, in onda sul canale 696 di Otto Channel il martedì sera alle ore 21 e condotta dalla giornalista Giovanna Di Giorgio. Dopo alcune settimane, il presidente ha ritenuto opportuno intervenire per lanciare un intelligente messaggio alla squadra: guai a pensare di aver raggiunto gli obiettivi dopo due vittorie consecutive. Tanti i temi affrontati: da una chiacchierata con Colantuono in queste ore al rendimento di Boalon passando per la spinta del pubblico dell'Arechi: "A differenza di molti, non ho mai avuto dubbi su Bocalon, persona seria che si impegna tantissimo e che lavora per la squadra. Ringrazio il pubblico, spero che lo stesso affetto ci sia anche nelle prossime partite in casa perchè abbiamo bisogno del supporto di tutti". Ecco le parole del patron:

