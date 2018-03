Frosinone – Salernitana: prevendita biglietti Tagliandi in vendita dalle 15:30 di oggi

L'U.S. Salernitana 1919 comunica che a partire dalle ore 15:30 di oggi, mercoledì 14 marzo, sono in vendita i tagliandi per il Settore Ospiti per la gara di Campionato Serie B ConTe.it Frosinone - Salernitana in programma sabato 17 marzo alle ore 15:00 presso lo Stadio “Stirpe” di Frosinone al prezzo di € 25,00 presso i punti vendita del circuito BookingShow senza obbligo di Fidelity Card.

I biglietti potranno essere acquistati entro e non oltre le ore 19:00 di venerdì 16 marzo. I residenti a Salerno potranno acquistare solo nel settore ospiti.

Punti Vendita

Fan’s Shop, Via Torrione, 135 – Salerno

Buenos Dias Viaggi, Via Amendola 61 Salerno

Jland Travel, Via Antonio Mazza 22, Salerno

Europoste Cava de’ Tirreni, Via Vincenzo Montefusco 13 Cava de’ Tirreni

Cartoleria Tirrena, Corso Mazzini 87/89 Cava de’ Tirreni

N@vigando.it, Via Pecorari 395 Nocera Superiore

Bar Mezzanino, Via Alcide de Gasperi, 347 Pagani

Job Musikerya, Via Giacomo Matteotti 30 Eboli

Spettacoli Live, Via Sant’Antonio 9 Frazione Rodio Pisciotta

Tabaccheria La Smorfia, Via Trieste 16 Pontecagnano Faiano

Anca, Piazale De Marinis 8, Cava de’ Tirreni

Cafè Trinità, Corso Giuseppe Mazzini 235/237 Cava de’ Tirreni

La Tortina by night, Via Nazionale 113 Angri

Un mondo di servizi, Via Gen. Luigi Parisi 47, Cava de’ Tirreni

