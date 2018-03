Notiziario granata: si ferma anche Schiavi Oggi nella seduta dall'allenamento differenziato per il difensore metelliano

Come si legge nel comunicato divulgato dalla Salernitana, oggi nella seduta d'allenamento al "Volpe" oltre ai già noti Orlando ed Akpa Akrpo, ha effettuato lavoro differenziato anche Raffaele Schiavi, fermato da un affaticamento muscolare al quadricipite destro. La cattiva notizia però è mitigata dal fatto che Schiavi è squalificato per la gara contro il Frosinone, e quindi non sarebbe comunque stato disponibile. In previsione della sfida interna col Novara, poi, l'ex Catania dovrebbe recuperare senza particolari affanni. Questo è il comunicato completo del club:

"Prosegue il lavoro della Salernitana in vista della gara di sabato a Frosinone. Questo pomeriggio al campo “Volpe” gli uomini di Stefano Colantuono hanno aperto la seduta con una fase di riscaldamento tecnico seguita da una partita tattica. I granata sono quindi stati impegnati con un lavoro difensivo in situazioni di gioco prima di chiudere la seduta con una partita finale.

Akpa Akpro, Orlando e Schiavi (affaticamento muscolare al quadricipite destro) hanno svolto un lavoro atletico specifico. Fisioterapia per Bernardini.

Gli allenamenti riprenderanno domani alle ore 10:30 allo Stadio “Arechi”. La seduta di allenamento si svolgerà a porte chiuse".

Simone Gallo