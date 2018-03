Serie B, prossimo turno: big match ad Empoli, trema il Pescara Sfida salvezza decisiva tra Ascoli e Ternana, molti allenatori sulla graticola

Prenderà il via ufficialmente domani sera la trentunesima giornata del campionato di serie B, con un menu particolarmente succulento che potrebbe cambiare gli scenari in vetta come in coda. Detto ampiamente di Frosinone-Salernitana (con i ciociari favoriti, ma negli ultimi anni i granata hanno sfornato spesso ottime prestazioni in terra laziale sovvertendo ogni pronostico), va cerchiata in rosso la sfida del Castellani tra Empoli e Venezia, due squadre che giocano un calcio diametralmente opposto, ma che occupano con merito le prime posizioni della classifica. I toscani, trascinati da Donnarumma, ma privi di Caputo per squalifica, affronteranno una formazione ostica, ben messa in campo, con idee e personalità. guidata da un allenatore che sta trovando la definitiva consacrazione e che, sotto sotto, sogna il doppio salto per consacrarsi tra i più bravi dei tecnici emergenti. Da brividi anche Ascoli-Ternana: un anno fa, tra mille polemiche, gli umbri si salvarono espugnando il Del Duca, quest'anno nessuna delle due potrà perdere colpi e una sconfitta condannerebbe bianconeri o rossoverdi alla retrocessione in serie C. Spalti gremiti, tanta attesa e un pallone che scotterà: match aperto ad ogni tipo di pronostico, occhio ai progressi delle fere con De Canio in panchina.

A proposito di allenatori, in tanti si giocano la panchina. Dovesse arrivare un altro risultato negativo, Boscaglia saluterebbe per la terza ed ultima volta Brescia: la Cremonese è un osso duro, ma è in calo rispetto a qualche settimana fa e sa bene quanto il pubblico del Rigamonti ci tenga a fare bella figura e portare a casa l'intera posta in palio. Anche Avellino-Pescara è determinante: i biancoverdi, duramente contestati dopo la sconfitta di Salerno, sono nuovamente vicini alla zona retrocessione e la sensazione è che Novellino debba consolidare la propria posizione, ma anche il cambio abruzzese Zeman-Epifani non ha sortito alcun effetto, anzi ha peggiorato la situazione con due sconfitte su due in casa, una sola rete reallizzata e ben cinque al passivo. Per una squadra retrocessa dalla A non deve essere semplice ritrovarsi improvvisamente a sole tre lunghezze dai play out, che possa esserci una clamorosa sorpresa in questo folle torneo cadetto? Il Palermo, fresco di vittoria sul Frosinone, va a Novara, nell'anticipo del venerdì il Cesena proverà a far punti nella bolgia dello Zaccheria di Foggia. Chiudono il quadro della trentunesima giornata Cittadella-Bari (altro big match, ma i granata del Nord vincono più fuori che dentro), Entella-Parma (anche Aglietti è in bilico, mentre i ducali appaiono in netta ripresa e credono almeno nel terzo posto), Perugia-Spezia e Carpi-Pro Vercelli, con Grassadonia e Fusco a caccia dell'ottavo risultato utile di fila.

Gaetano Ferraiuolo