VIDEO | Salernitana-Palermo: i precedenti Il video ufficiale dell'U.S. Salernitana 1919

Sono 18 i precedenti ufficiali giocati in Campania tra Salernitana e Palermo con un bilancio di 8 successi granata, 8 pareggi e due vittorie esterne dei rosanero. Il primo confronto risale alla stagione 1938/1939 mentre l’ultima sfida risale alla stagione 2004/2005. L’ultima vittoria dei rosanero in terra campana risale al 20 maggio 1990, 2-0 in serie C1 con i padroni di casa che subirono – alla terzultima giornata – un’inattesa battuta d’arresto sulla via del ritorno in serie B, obiettivo poi centrato a fine stagione. Quella gara si giocò ancora al vecchio “Vestuti”, pertanto il Palermo non ha mai espugnato l’ “Arechi”. A livello realizzativo il bilancio è a favore dei granata che hanno realizzato 29 reti e ne hanno subite 17.

1938/1939 Serie B Salernitana – Palermo 1 – 2 (Tabacchi)

1945/1946 misto A/B Salernitana – Palermo 0 – 0

1946/1947 Serie B Salernitana – Palermo 2 – 0 (Margiotta, Margiotta)

1954/1955 Serie B Salernitana – Palermo 2 – 2 (Fioravanti, Lavarino)

1955/1956 Serie B Salernitana – Palermo 5 – 0 (Amicarelli, Baucè, Foglia, Amicarelli, Massagrande)

1966/1967 Serie B Salernitana – Palermo 1 – 0 (Cominato)

1984/1985 Serie C-1 Salernitana – Palermo 1 – 1 (Belluzzi)

1988/1989 Serie C-1 Salernitana – Palermo 2 – 2 (Incarbona, Romiti)

1989/1990 Coppa Italia C Salernitana – Palermo 2 – 2 (Della Pietra, Lucchetti)

1989/1990 Serie C-1 Salernitana – Palermo 0 – 2

1992/1993 Serie C-1 Salernitana – Palermo 3 – 1 (Pisano, Caramel, Pisano)

1994/1995 Serie B Salernitana – Palermo 0 – 0

1995/1996 Serie B Salernitana – Palermo 2 – 1 (Pisano, Pisano)

1996/1997 Serie B Salernitana – Palermo 0 – 0

2001/2002 Serie B Salernitana – Palermo 2 – 1 (Lazzaro, Vignaroli)

2002/2003 Serie B Salernitana – Palermo 3 – 1 (Babù, Viganroli, Vignaroli)

2003/2004 Serie B Salernitana – Palermo 1 – 1 (Tulli)

2004/2005 Coppa Italia Salernitana – Palermo 2 – 1 (Mendil, Mendil)

M.G.