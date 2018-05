Salernitana-Palermo: il dato aggiornato della prevendita Superati i mille tagliandi venduti, da Palermo poco più di 50 per ora

Domani sarà già la vigilia dell’ultima di campionato tra Salernitana e Palermo. Per l’occasione la società granata ha deciso di ridurre il costo dei biglietti nei vari settori, ma per ora la risposta dei tifosi è stata piuttosto mite. Alle ore 19:30 di questa sera, infatti, risultano staccati 1188 biglietti, di cui 57 da Palermo. Un dato non entusiasmante, ma in linea con i numeri fatti registrare nelle ultime apparizioni. L’appeal della gara non è sicuramente un incentivo, l’orario serale altrettanto, ma per l’ultima sfida di stagione ci si poteva aspettare qualcosa in più, anche perché poi bisognerà aspettare mesi prima della prossima gara ufficiale dei granata. Anche dalla Sicilia la risposta non è stata quella che ci si aspettava, con i rosanero che si giocano punti pesantissimi per difendere la propria importante posizione in classifica. Insomma la Salernitana terminerà questa stagione con l’entusiasmo non alle stelle, ma proprio quest’ultimo dovrà essere il primo acquisto della società in vista della prossima annata sportiva, e per farlo serviranno investimenti importanti.

Redazione sport