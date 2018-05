"La Salernitana prima dei 100 anni",19 giugno la presentazione Bella iniziativa del giornalista Alfonso Pierro: "Emozione unica, ecco alcune anticipazioni"

La settimana prossima la Salernitana e l'amministrazione comunale hanno in agenda un incontro atto a pianificare il programma per la celebrazione del centenario dela prima realtà calcistica cittadina, un momento di grandissima partecipazione emotiva per una città e per una provincia che, al netto del calo di presenze allo stadio, ama visceralmente il cavalluccio marino e la casacca granata. E' bene ricordare, però, che tra poco più di un mese ci sarà il novantanovesimo compleanno di Sua Maestà ed è facile prevedere che la tifoseria scenerà in campo in prima persona per rendere speciale una giornata da brividi e che permetterà soprattutto ai più giovani di capire cosa realmente significhi la Salernitana per Salerno. Proprio il 19 giugno, alle ore 18:30 presso la Feltrinelli, sarà presentato il libro "La Salernitana prima dei 100 anni", curato dalla casa editrice NPE e scritto dal giornalista Alfonso Pierro, direttore responsabile del sito "Il bello dello sport" nato con l'obiettivo di far conoscere agli appassionati le storie più belle che riguardano non solo il calcio, ma anche tutte le altre discipline. Quest'avventura, partita con tanto coraggio e grandi ambizioni, vede nell'editore Angelo Ferraro e nel collega Corrado Barbarisi due dei punti di riferimento fondamentali, professionisti di alto spessore che sicuramente prenderanno parte alla conferenza e che, insieme a Vincenzo, Matteo e tanti altri amici, fanno parte di un progetto unico nel suo genere e che a dicembre sfociò in un galà di altissimo livello.

Tornando al libro, la redazione di Granatissimi.Ottopagine ha contattato Alfonso Pierro per farsi svelare qualche anticipazione: "L'idea è nata per caso, avevo avuto in passato rapporti professionali con l'editore, ma trattavamo tematiche diverse dal calcio. Ricordo che leggemmo la storia di una ragazza che praticava pallavolo, ma che dovette interrompere perchè scoprì di essere malata di cancro. Un giorno ci ritrovammo a parlare del centenario della Salernitana, ho presentato un progetto che è piaciuto ed è sfociato nella stesura di un libro che a breve sarà disponibile su Amazon, presso la Feltrinelli, acquistabile online o in tutte le edicole. E' stata sicuramente una bella avventura, onere e onore allo stesso tempo perchè abbiamo cercato di riassumere in poche pagine 99 anni di storia basandoci non tanto sulle statistiche, i tabellini e il racconto delle singole partite, quanto sugli episodi, gli aneddoti, le curiosità,quel dietro le quinte che a volte i tifosi non conoscono. C'è il racconto di Breda e Strada che arrivarono in ritardo ai festeggiamenti per la promozione a causa dell'antidoping, c'è Delio Rossi che parla di un giovanissimo Di Vaio, ci sono tanti calciatori del passato che spiegano quanto sia emozionante indossare la maglia granata e scendere in campo con quel tifo alle spalle".

Alla presentazione saranno presenti tantissimi personaggi importanti del mondo dello sport, nel libro ovviamente non manca un riferimento all'attuale Salernitana: "Originariamente speravamo di mettere in vendita le copie per dicembre, poi i tempi si sono prolungati e abbiamo colto l'occasione per dedicare un capitolo interamente all'impresa del Partenio targata Minala, tutto raccontato dalle parole del tecnico Alberto Bollini e del team manager Salvatore Avallone, con retroscena e racconti che riguardano non solo il momento del gol, ma anche la preparazione alla gara, l'accoglienza del pubblico, la festa con i tifosi. Quest'opera, come detto, sarà una specie di tuffo nel passato rivissuto attraverso le parole dei protagonisti: Vannucchi ci ha parlato di quel gol contro il Vicenza, ci sarà uno spazio riservato alla tragedia di Piacenza con le dichiarazioni di chi era su quel maledetto treno, altre chicche che sveleremo in conferenza stampa il prossimo 19 giugno". Appuntamento, dunque, alla Feltrinelli per un'emozione tutta granata.

Gaetano Ferraiuolo