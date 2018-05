Palermo, i convocati: assenze pesanti per i rosanero Formazione obbligata per Stellone, Coronado in panchina

Sono ventuno i calciatori rosanero convocati da Roberto Stellone in vista del match contro la Salernitana in programma domani alle ore 20.30 allo Stadio ''Arechi'' e valido per la quarantaduesima giornata del campionato Serie B ConTe.it. Come il mister aveva detto in conferenza stampa mancheranno tanti calciatori che fino a questo momento erano risultati determinanti: dal giovane portiere Posavec alla colonna della difesa Bellusci fino ad arrivare a bomber Nestorovski, mentre il fantasista Coronado partirà dalla panchina per un affaticamento muscolare. Al suo posto giocherà Trajkovski, affiancato da La Gumina che sta segnando tantissimo in questo girone di ritorno. Inamovibili Jajalo, Chochev e il capitano Rispoli, a difendere la porta ci sarà Pomini, mentre in difesa disponibili soltanto elementi giovani e che, in altri tempi, avrebbero pagato il fattore Arechi dal punto di vista psicologico. Ecco l'elenco completo:

- PORTIERI: Guddo, Maniero, Pomini;

- DIFENSORI: Accardi, Dawidowicz, Fiore, Ingegneri, Rajkovic, Szyminski;

- CENTROCAMPISTI: Aleesami, Chochev, Fiordilino, Gnahoré, Jajalo, Murawski, Rispoli;

- ATTACCANTI: Balogh, Coronado, La Gumina, Moreo, Trajkovski.

Gaetano Ferraiuolo